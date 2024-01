"Sede del ’Leopardi’, garanzie per i successivi anni scolastici"

Quale sarà il futuro del liceo Leopardi di Recanati? Il Comitato nato a sostegno della scuola, anche dopo la soluzione prospettata dall’Amministrazione provinciale per il collocamento delle 5 classi al Bonifazi per mancanza di spazi a palazzo Venieri, per oggi ha convocato un incontro a cui parteciperanno Stefano Mogetta, dirigente dell’ufficio Edilizia scolastica della Provincia, il sindaco Bravi, la dirigente scolastica Marcantonelli e la presidente del Consiglio di istituto, l’avvocato Rita Sisti. Lo scopo è di avere certezze sulla situazione logistica delle classi del liceo Leopardi anche per il prossimo anno scolastico. Dopo l’assemblea del 14 dicembre, indetta dal Sindaco Bravi per cercare di coinvolgere gli imprenditori locali "ad una partecipazione economica al fine di trovare la copertura finanziaria per l’affitto dell’ex Agenzia delle entrate, il direttivo del Comitato ad inizio anno si è incontrato con la dirigente scolastica e il RSPP Alberto Marchionni del Leopardi. L’incontro è stato chiarificatore rispetto al recente rinnovo del Certificato prevenzione incendi ed ha aperto nuove prospettive riguardanti la possibilità di adeguamento della struttura del Venieri da un punto di vista della sicurezza". Unica nota d’amarezza, espressa è "la mancata risposta della dirigente scolastica del Bonifazi e del relativo presidente del Consiglio di istituto" mentre ci sono parole di apprezzamento per "il presidente Parcaroli che ha accettato di partecipare alla riunione inviando in sua vece una rappresentanza di tecnici. Auspichiamo, tuttavia, un ulteriore incontro a cui dovranno partecipare rappresentanti politici che possano darci le risposte che attendiamo da tempo".

Antonio Tubaldi