Sede del museo Maxxi: possibilità concreta

Si sta profilando all’orizzonte una collaborazione tra il Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Maxxi) di Roma e la città di Camerino. "Qualche giorno fa abbiamo tenuto un incontro con il presidente del Maxxi, Alessandro Giuli – aveva dichiarato il commissario speciale per la ricostruzione, senatore Guido Castelli, durante l’inaugurazione della nuova sede del rettorato in centro storico -: il presidente condivide la possibilità di localizzare a Camerino una sede del prestigioso museo". A questo risultato si arriverebbe tramite l’integrazione e l’innovazione di un protocollo già esistente per Amatrice, riguardante un concorso di progettazione e di idee: "Integrando ed innovando questo protocollo – ha spiegato il commissario Castelli – si vorrebbe avviare una collaborazione che porti ad installare nel Maxxi opere artistiche del cratere, e viceversa a proporre eventi dello stesso Maxxi a Camerino. Inoltre – conclude il commissario – sono possibili anche altre collaborazioni, si vorrebbe procedere ad esempio ad un’opera di restyling del vecchio carcere".

Entusiasta di questa concreta possibilità il sindaco Roberto Lucarelli: "Ormai da tempo l’Amministrazione comunale sta lavorando insieme al commissario Ghido Castelli per avere un contatto con il Maxxi - ha dichiarato il primo cittadino -: dall’incontro a Roma di qualche giorno fa, il presidente Alessandro Giuli ha manifestato l’interesse concreto di interessarsi alla città di Camerino, e probabilmente nelle prossime settimane andremo a concretizzare con un accordo tutti i contatti finora avvenuti. Sicuramente – conclude il primo cittadino Roberto Lucarelli - avere un museo d’arte contemporanea proietta Camerino e tutto il circondario verso quella che può essere una vocazione futuristica".

Alessio Botticelli