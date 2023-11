Sede più ampia per ’La Sorgente’

Sarà realizzata una nuova sede per il centro polifunzionale "La Sorgente" di Tolentino. Inaugurato nel 2018 in via Nazionale, attualmente ospita i servizi di centro smistamento vestiario Caritas, Centro Famiglie, Centro Sollievo, Ufficio CSV, Emporio della Solidarietà, sportello di orientamento, informazione e attivazione su temi quali lavoro, accesso al credito, risparmio utenze ecc. Ma da qualche mese è sopraggiunta la necessità di reperire una diversa sede per esigenze di spazio (espresse dalla comunità di Pieno Vangelo che finora ha messo a disposizione i locali di via Nazionale).

L’amministrazione, guidata dal sindaco Mauro Sclavi, ha deciso così di delocalizzare il centro polifunzionale nei locali che prima erano stati adibiti a refettorio della scuola ‘815 (istituto comprensivo Don Bosco), nelle disponibilità del Comune a seguito di stipula di regolare contratto di locazione. Questi spazi necessitano di manutenzione straordinaria, per lavori da 18mila euro; la perizia di spesa è stata approvata pochi giorni fa. "Come amministrazione - spiega l’assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni -, in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale Ats XVI coordinato dal dottor Valerio Valeriani, ci siamo messi al lavoro per reperire un luogo adeguato (anche se temporaneo) al fine di mantenere le attività di questo centro, che rappresenta una risorsa indispensabile per i cittadini del nostro territorio e dei Comuni limitrofi. Avendo la disponibilità, tramite contratto di affitto in scadenza al 31 dicembre 2025, dei locali adibiti precedentemente a refettorio del plesso ‘815, abbiamo optato per questa soluzione; tranne alcune divisioni interne per distribuire meglio gli spazi, non necessitano grandi lavori e i costi sono limitati. L’Ambio territoriale sociale XVI contribuirà al pagamento della locazione e a garantire il coordinamento della struttura con una figura di assistente sociale specifica. Grazie alla nuova ubicazione della sede, vogliamo potenziare l’offerta dei servizi individuando gli orari di apertura dello Sportello Antiviolenza e avviando la sperimentazione, a cura dell’Ats XVI, di un Centro Educativo Territoriale per la prevenzione, socializzazione e promozione del ruolo della famiglia nel contesto sociale (da attuare con fondi Pnrr 2024-2026). Pensiamo - conclude l’assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni - di poter procedere con la riapertura del centro polifunzionale La Sorgente davvero nel giro di pochi mesi".

Lucia Gentili