"Sede trovata: l’Ast autorizzi la farmacia a trasferirsi"

"Prima l’Azienda sanitaria territorialee n.3 concede lo spostamento della farmacia nella nuova sede, che sembra soddisfare tutti, e prima risolviamo la vicenda". Il presidente regionale di Federfarma, Marco Meconi, interviene sulla vicenda della farmacia Trodica. L’attività è stata avviata in seguito a un concorso nazionale, destinato a quelle città in cui l’aumento di abitanti consentiva una nuova apertura. I vincitori hanno individuato la sede in via Alighieri, sebbene il Comune di Morrovalle avesse indicato una collocazione diversa, più verso il confine con Montecosaro. Ne era nato un contenzioso, e alla fine il Comune ha visto riconosciute le sue ragioni. Ora i farmacisti hanno trovato uno spazio in via Michelangelo, e l’amministrazione comunale ha già dato parere positivo allo spostamento. Manca l’ok dell’Ast 3, che deve ispezionare i locali. Ma l’Azienda sanitaria territoriale non vuole autorizzare il trasloco e non rimborsa più i medicinali ai farmacisti, che sostengono di aver accumulato un credito di 800mila euro in quindici mesi.

"Sento dire che l’autorizzazione è revocata e che la farmacia va chiusa – commenta il presidente di Federfarma Meconi -, ma quella attività esiste da tre anni, offre un servizio ai cittadini, i clienti sono contenti, e non si può chiudere una farmacia vinta con un concorso pubblico. Non credo si possa azzerare tutta la procedura e ripartire da capo. Devono potersi spostare prima possibile, con l’idea poi di sanare anche il pregresso che è tanto. Prima troviamo una soluzione definitiva, poi ragioneremo su quello che è stato. L’organo deputato a rilasciare l’autorizzazione è il Comune, l’Ast deve solo fare l’ispezione preventiva, senza la quale non si può fare lo spostamento. Ora manca solo questa ispezione, tutto il resto va considerato fatto. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Morrovalle, la collocazione attuale non va bene e gli enti preposti devono trovare la soluzione; il tribunale non ha assunto alcuna decisione sulla assegnazione della farmacia, ma solo di collocazione. Certo, sarebbe stato meglio trovare prima una soluzione più giusta, ma l’Ast aveva fatto la determina per quella sede. Ora la soluzione è facile: deve consentire il trasloco, anche perché loro fanno fatica ad andare avanti senza i rimborsi dovuti per i medicinali".