Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Macerata
Cronaca"Sedi della Link. Scelta grave per il territorio"
9 set 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
"Sedi della Link. Scelta grave per il territorio"

"È davvero preoccupante constatare come, nonostante la motivata contrarietà espressa dai vertici degli Atenei pubblici marchigiani, dalle parti sociali e dai sindacati, e senza che Regione e ministero abbiano aperto un tavolo di confronto con il territorio, l’Anvur abbia dato il via libera all’apertura di due sedi della Link Campus University nelle Marche, con corsi di Medicina a Fano e Odontoiatria a Macerata". Sono le parole di Irene Manzi (nella foto), deputata marchigiana e responsabile nazionale della scuola del Pd, sul caso del nuovo corso attivato a Macerata ma non solo da parte dell’ateneo privato.

"Siamo di fronte a una scelta grave – sottolinea Manzi – che non tiene conto delle esigenze del nostro sistema universitario pubblico, già duramente colpito dai tagli al Fondo di finanziamento ordinario". Secondo Manzi "le ragioni portate a sostegno di questa operazione, in particolare l’idea che possa contribuire a risolvere la carenza di medici, crollano davanti alla realtà: introdurre un ateneo privato significa indebolire ulteriormente gli atenei pubblici. Avevamo chiesto un ripensamento e la sospensione dell’accreditamento, invece si è scelto di forzare la mano, seguendo un disegno politico chiaro: smantellare il pubblico a favore dei privati. Ci opponiamo con fermezza a questa decisione".

"Chiediamo – conclude Manzi – l’apertura di un tavolo di confronto con Università, sindacati e parti sociali per difendere e rilanciare il sistema accademico pubblico marchigiano".

