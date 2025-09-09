"Sedi della Link. Scelta grave per il territorio"

"È davvero preoccupante constatare come, nonostante la motivata contrarietà espressa dai vertici degli Atenei pubblici marchigiani, dalle parti sociali e dai sindacati, e senza che Regione e ministero abbiano aperto un tavolo di confronto con il territorio, l’Anvur abbia dato il via libera all’apertura di due sedi della Link Campus University nelle Marche, con corsi di Medicina a Fano e Odontoiatria a Macerata". Sono le parole di Irene Manzi (nella foto), deputata marchigiana e responsabile nazionale della scuola del Pd, sul caso del nuovo corso attivato a Macerata ma non solo da parte dell’ateneo privato.

"Siamo di fronte a una scelta grave – sottolinea Manzi – che non tiene conto delle esigenze del nostro sistema universitario pubblico, già duramente colpito dai tagli al Fondo di finanziamento ordinario". Secondo Manzi "le ragioni portate a sostegno di questa operazione, in particolare l’idea che possa contribuire a risolvere la carenza di medici, crollano davanti alla realtà: introdurre un ateneo privato significa indebolire ulteriormente gli atenei pubblici. Avevamo chiesto un ripensamento e la sospensione dell’accreditamento, invece si è scelto di forzare la mano, seguendo un disegno politico chiaro: smantellare il pubblico a favore dei privati. Ci opponiamo con fermezza a questa decisione".

"Chiediamo – conclude Manzi – l’apertura di un tavolo di confronto con Università, sindacati e parti sociali per difendere e rilanciare il sistema accademico pubblico marchigiano".