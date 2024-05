Sedici candidati con la Lega. Ecco i nomi a sostegno di Pepa

Anche la Lega di Recanati mette in mostra i suoi 16 candidati che l’8 e 9 giugno si presentano a sostegno di Emanuele Pepa. Alla presenza di Anna Menghi, Consigliere regionale e candidata alle Europee, di Giorgio Pollastrelli, vicepresidente provinciale Lega, e dello stesso candidato sindaco oltre a numerosi iscritti e simpatizzanti, il segretario cittadino e unico consigliere comunale uscente Benito Mariani (capolista) ha fatto gli onori di casa ricordando che in questi cinque anni è stato l’unico consigliere ad essere sempre presente in Consiglio comunale, anche durante il periodo Covid e che, in questo periodo, ha presentato circa 100 atti tra interrogazioni, mozioni ed emendamenti.

In lista con lui Sergio Appolloni, agente di commercio in pensione; Massimiliano Cangenua, agente di assicurazione e regista teatrale, laureando in medicina; Stefano Guzzini, imprenditore agricolo; Roberto Masella, dipendente industria e segretario provinciale del sindacato Ugl Chimici per Macerata e Fermo; Massimo Miccini, farmacista; Pasquale Oltratini, operaio specializzato; Monica Ottaviani, assicuratrice; Patrizia Iginia Palazzini, studentessa universitaria in Economia e Management; Patrizia Passamonti, operatrice socio sanitaria e animatrice sociale; Salvatore Pensato, operaio specializzato; Maria Oriana Piccioni, commercialista, Revisore contabile e Revisore Enti Locali; Paola Pieroni, giornalista e assistente sociale; Marialuisa Romoli, imprenditrice artigiana; Gabriele Tomassetti, perito tecnico industriale e Andrea Zandri, agente di polizia locale.