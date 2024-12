Sedici giovani pronti per il "Servizio civile ambientale"

È partito il programma di "Servizio civile ambientale" che coinvolgerà 16 giovani tra i 18 e i 29 anni in un anno di attività volte alla tutela dell’ambiente e alla promozione della sostenibilità. Il progetto, presentato nella sede Astea di Osimo, durerà fino al 3 dicembre 2025 ed è parte del programma "Marche Ambientali" con l’ente Grimani Buttari come capofila. I partecipanti provengono da diverse località delle Marche, tra cui Osimo, Castelfidardo, Loreto, Jesi, Corridonia, Recanati e San Benedetto del Tronto, e saranno suddivisi tra tre progetti principali.

Durante l’anno, i volontari parteciperanno a iniziative come l’educazione ambientale itinerante nei Centri di Educazione Ambientale in collaborazione con il Wwf, la promozione di modelli sostenibili nelle aziende agricole e l’implementazione di strategie per la riduzione dell’impatto ambientale. Un focus specifico sarà dedicato alla redazione del rapporto di sostenibilità con Astea, un documento sempre più rilevante per le imprese nel monitorare e comunicare il proprio impatto ambientale.

Il progetto punta a preparare i giovani alle sfide della transizione ecologica, favorendo lo sviluppo di competenze utili per l’ingresso nel mondo del lavoro. "Siamo partner naturale di questa iniziativa – ha affermato Massimiliano Riderelli Belli, direttore di Astea – perché da anni lavoriamo con attenzione ai temi ambientali".