Sedici milioni per il cinema: "Macerata è stata ignorata"

Ben venga qualsiasi iniziativa che abbia lo scopo di promuovere il territorio, ma sarebbe bene che venga interessato tutto il territorio e bisognerebbe valutare bene se le risorse investite, viste le modalità, non potrebbero essere destinate a qualcosa di più rilevante. Lo sostiene Daniele Staffolani, già consigliere comunale del Pd, che richiama l’attenzione sui 16 milioni di euro che la Regione ha usato per finanziare la realizzazione di film o sceneggiati girati nelle Marche. "Ciò è avvenuto – spiega – con la pubblicazione di appositi bandi a cura di Film Commission, una realtà poco conosciuta di Marche Cultura che svolge, al riguardo, la funzione di braccio operativo della Regione. L’attività di tale organismo è stata più volte pubblicizzata in modo trionfale, anche con la partecipazione degli organi direttivi alle più note rassegne nazionali (Festival del Cinema di Roma, Mostra del Cinema di Venezia, Festival del Cinema di Cannes). Tutte occasioni in cui si è affermato che, diversamente dal passato, sempre più produzioni per girare film scelgono le Marche, quale set cinematografico naturale, dimenticando che la regione, già in passato, è stata teatro di film importanti".

Il problema, secondo Staffolani, non è nei film finanziati. "Sorge il dubbio che le varie produzioni scelgano le Marche non tanto per la bellezza dei paesaggi o delle varie location, ma per fruire delle laute sovvenzioni regionali per ottenere le quali non occorre girare l’intero film, serie o sceneggiato nelle Marche, ma è sufficiente che nella regione sia girato almeno il 20% delle giornate di lavorazione". La promozione del territorio, poi, dovrebbe avvenire in maniera omogenea, valorizzando tutte le zone. "Questo non è sicuramente avvenuto, almeno per quanto concerne la città di Macerata, dove non risulta girato negli ultimi anni alcun film di spessore con attori di fama, diversamente da quanto avvenuto negli altri capoluoghi. Macerata sembra quasi non esistere per Marche Film Commissioni, salvo rare e fugaci apparizioni in qualche cortometraggio di secondaria importanza". E, infine: "È opportuno, in un periodo di crisi economica – conclude Staffolani, ex direttore dell’Erap – destinare somme ingenti per promuovere film di dubbia utilità ed efficacia? Non avrebbe potuto la Regione destinare tali fondi, o buona parte di essi, a finalità più rilevanti quali la tutela della salute o per ristrutturare e, quindi, rendere utilizzabili, circa 1.500 case popolari attualmente sfitte nelle Marche?".