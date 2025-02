Sedie rotte, fotocopiatrici e scarti dell’edilizia. Discariche abusive nelle aree verdi fuori città

Sedie rotte, fotocopiatrici dismesse, vecchie stampanti, materiale edile e chi più ne ha più ne metta. Si trova un po’ di tutto negli angoli verdi di Civitanova, tra le campagne e le zone di periferia dove si è lontani dagli occhi indiscreti. Tra i punti più gettonati dagli incivili, ecco la parte di natura dietro a via San Costantino, nei pressi della zona commerciale Aurora. Qui, l’altra mattina erano presenti mucchi di sedie rotte, fotocopiatrici, un televisore e persino dei sedili di un’automobile. Ma non è tutto: sempre da queste parti, negli ultimi mesi, sono state ritrovate automobili rubate in altre regioni o città. A operare un monitoraggio costante di tutta la situazione è "Caccia sviluppo e territorio", associazione attiva in ambito venatorio ma con uno sguardo rivolto anche e soprattutto all’ambiente. Altro punto interessato dal fenomeno dell’abbandono di rifiuti è la strada vicinale posta al di sopra dell’ospedale. Qui, nei pressi di vecchie cascine diroccate, puntualmente vengono abbandonati materiali edili di scarto, probabilmente frutto di precedenti demolizioni. I volontari di Cst puntualmente segnalano gli atti di inciviltà alle autorità competenti, tra cui la polizia provinciale. A volte, il materiale viene rimosso ma c’è sempre chi ci rifà. Eppure l’isola ecologica è presente e perfettamente funzionante in città. Si trova in via Fontanella. Forse il servizio andrebbe meglio pubblicizzato, ma questo non può certo giustificare determinati comportamenti.

f. r.