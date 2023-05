Seduta sul bilancio, minoranza lascia l’aula

I consiglieri di minoranza di San Ginesio Eraldo Riccucci, Marco Taccari e Loredana Nardi sabato hanno scelto di lasciare la seduta consiliare in cui si sarebbe approvato il Bilancio preventivo "ritenendo irregolare il procedimento amministrativo". "La situazione di precarietà in cui si trova l’ufficio finanziario del nostro Comune – spiega la minoranza – non può essere scaricata sui consiglieri comunali di opposizione il giorno prima del consiglio comunale". Questi alcuni passaggi della dichiarazione di Riccucci, Taccari e Nardi consegnata al segretario comunale prima di lasciare la seduta: "La delibera di giunta ’approvazione schema di bilancio di previsione 2023-2025’ del 18 aprile è stata pubblicata solo il 26 aprile con gli allegati previsti, solo tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento del Consiglio comunale". Poi il gruppo aggiunge che "non sono stati messi a disposizione in tempo utile gli allegati previsti". E ancora: "La delibera di giunta del 13 aprile, sull’individuazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, non è stata ancora pubblicata. Il parere del revisore dei conti ci è pervenuto il 28 aprile alle 14.30. La determina per il collocamento a riposo dell’ex responsabile settore finanza e tributi del Comune con decorrenza primo gennaio 2023 è datata 15 gennaio 2022: il tempo utile per verificare e accedere alle graduatorie concorsuali dei Comuni ’viciniori’ (più vicini, ndr) era in abbondanza".