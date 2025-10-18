Seferi Beljdi morto nell’incidente a San Severino, i ricordi: “Pilastro della squadra, un bravo ragazzo”

Macerata, 19 ottobre 2025 – Una strada maledetta, che continua a mietere vittime. Un’altra tragedia si è consumata all’alba di ieri a San Severino: un’auto è finita nel dirupo, in via Aristide Merloni e a perdere la vita questa volta è stato Seferi Beljdi, di 28 anni. Erano passate da poco le 6 del mattino quando il giovane, muratore e calciatore dilettante di origine macedone, residente a Matelica, era alla guida della sua Bmw, probabilmente di rientro da una serata. Stava provenendo da Tolentino quando ha imboccato via Merloni in direzione di Taccoli. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Tolentino, il ragazzo ha perso il controllo dell’auto subito dopo una curva. Il mezzo è così uscito di strada, precipitando in un dirupo che costeggia il fiume Potenza, facendo un volo di circa quattro metri fino alla scarpata.

A dare l’allarme è stato un automobilista che lo precedeva lungo via Merloni: guardando lo specchietto retrovisore si è accorto che la macchina che lo seguiva non c’era più. Ha quindi deciso di fare inversione e si è accorto della Bmw nel fossato. Ha subito allertato i soccorsi, mentre nel frattempo sul posto si fermavano anche altri conducenti sopraggiunti in seguito. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della radiomobile della Compagnia di Tolentino, oltre alla polizia locale di San Severino (che si è occupata di chiudere la strada e gestire la viabilità) e i sanitari del 118 con una ambulanza medicalizzata e una infermieristica. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo già senza vita del 28enne dall’abitacolo della sua auto e i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione ma non c’è stato niente da fare. Beljdi è morto sul colpo. La polizia municipale ha mantenuto la strada chiusa diverse ore al fine di consentire ai militari dell’Arma di svolgere tutti i rilievi del caso e per il recupero dell’auto. La salma è stata affidata all’impresa funebre Beniani di Matelica.

Seferi Beljdi – “Sefo” per gli amici – lavorava come muratore nell’impresa edile di famiglia ed era un grandissimo appassionato di calcio. Quest’anno militava come attaccante nella Sefrense, una squadra della Seconda categoria. Ieri pomeriggio avrebbe dovuto giocare la partita contro l’Aurora Treia, ma vista la tragedia l’incontro è stato annullato e rinviato. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza da parte delle società calcistiche dell’entroterra.

Il tratto di strada in cui è avvenuta la tragedia, tra via Merloni e la vicina provinciale 127, è stato teatro di tanti, troppi incidenti mortali che hanno strappato alla vita molti giovani. Proprio in via Merloni è morto, nel 2017, Andrea Falistocco, poco più che 30enne, che rientrava a casa da lavoro. Due anni prima, sulla vicinissima sp127 anche suo cugino, Matteo Falistocco di vent’anni. Un altro violentissimo schianto si è invece verificato nel novembre 2024 in via Merloni: un giovane automobilista è precipitato dal ponte con la sua auto ma è rimasto miracolosamente illeso.

Il ricordo: “Pilastro della squadra, un bravo ragazzo”

"Era un pilastro della squadra, un gran bravo ragazzo che andava d’accordo con tutti». Lo descrive così, Fabio Angelini, presidente della società calcistica Sefrense, il 28enne scomparso a seguito del tragico incidente che si è verificato all’alba di ieri mattina, in località Taccoli di San Severino. Seferi Beljdi era un appassionato di calcio e militava in Seconda categoria con la Sefrense dopo aver giocato anche col il Pioraco per qualche tempo. «Era tornato con noi proprio quest’anno, dopo un anno di assenza – racconta –. Un bravissimo ragazzo, il nostro pilastro in centrocampo. Abbiamo appreso la notizia ieri mattina e lo sgomento è stato indescrivibile. In suo onore abbiamo già fatto stampare la sua maglia per ricoprire il feretro. Un gesto semplice con il quale vogliamo esprimere il nostro affetto. Sarà sempre con noi, in questo momento non possiamo non stringerci alla famiglia e a tutti i suoi cari». Il cordoglio arriva anche dall’amministrazione comunale matelicese guidata dal sindaco Denis Cingolani.

“La città si stringe attorno ai famigliari e agli amici del giovane Seferi Beljdi, molto conosciuto in città, in questo momento di profonda tristezza. Un ragazzo eccezionale, un grande lavoratore e amante del calcio. È una tragedia che ci lascia senza parole. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze». Ieri pomeriggio Seferi avrebbe dovuto giocare per la partita contro l’Aurora Treia, ma il match è stato rinviato in segno di rispetto e la polisportiva treiese si è unita ai tanti messaggi di cordoglio: «Tutta la società biancorossa si stringe attorno ai famigliari, agli amici del calciatore e alla Asd Sefrense. Le nostre più sentite condoglianze in queste dolorose ore di lutto». I messaggi sono stati tantissimi anche sui social network. Seferi è stato descritto come un «ragazzo sempre sorridente e gentile, sempre educato e solare»; una conoscente, ne ricordarlo, ha scritto: "Ti ho visto crescere, sempre con il sorriso e tanta positività. Proteggi la tua famiglia dal cielo”.