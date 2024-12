Sefro, 90mila euro per un nuovo mezzo di trasporto comunale

Il Comune di Sefro ha ottenuto un finanziamento di 90mila euro dalla Regione per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per la pubblica amministrazione. Il consigliere Andrea Moscatelli ha seguito con dedizione l’intero iter burocratico. "È una vittoria per tutta la comunità – ha detto –. Ringrazio l’assessore Francesco Baldelli per aver promosso un bando così importante per le realtà dell’entroterra". "Grazie a queste risorse potremo acquistare un mezzo moderno ed efficiente, che ci permetterà di migliorare i servizi pubblici e di garantire maggiore sicurezza e comfort ai nostri cittadini", ha aggiunto il sindaco Pietro Tapanelli sottolineando come l’investimento aiuti a colmare il divario tra aree urbane e interne. Il Comune capitale della trota ha partecipato al bando pubblico presentando la propria domanda tramite la piattaforma Sigef.