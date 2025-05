Sefro si prepara per il Giro d’Italia

Il Giro d’Italia attraverserà anche Sefro, sabato prossimo. Ieri si è svolto il briefing tecnico comunale per coordinare gli ultimi aspetti organizzativi con il sindaco Pietro Tapanelli, gli amministratori Simona Midei e Corrado Carminelli, Valentina Polidori per la Protezione civile, e i dipendenti comunali Riccardo Pucciarelli, Antonio Cecera e Verdiana Fabbrizio.

"Le strade comunali sono state sistemate, la viabilità è stata organizzata nei minimi dettagli, e l’intero territorio è stato tirato a lucido, con particolare cura per l’altopiano di Montelago, dove sarà collocato uno dei momenti più tecnici e spettacolari della tappa: il Gran Premio della Montagna – spiega l’amministrazione –. Per l’occasione sono state individuate apposite aree parcheggio per il pubblico e predisposte tutte le misure per la gestione del traffico, con la collaborazione della Protezione civile e delle forze dell’ordine".

La viabilità verrà sospesa circa 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa.