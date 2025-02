Segnala una buca pericolosa sulla strada, rischia di essere picchiato da un operaio

Un episodio potenzialmente pericoloso si è verificato ieri a Montemorello, quartiere del centro di Recanati a due passi dalla casa di Leopardi e dall’ospedale. Fabio Semplici, un barbiere del quartiere, ha vissuto un momento di tensione mentre cercava di segnalare un pericolo. Attraversando a piedi via Montemorello, all’incrocio con via Badaloni, si è imbattuto in una grossa buca causata dal cedimento del fondo stradale. La buca, forse provocata dal passaggio di un mezzo pesante, rappresentava un rischio soprattutto per motociclisti e ciclisti. Semplici, preoccupato, ha fotografato la buca e ha telefonato alla polizia municipale per segnalare il pericolo. Purtroppo, l’intervento non era immediato e le autorità gli hanno consigliato di posizionare un avviso o un segnale temporaneo per allertare gli altri. Mentre lo faceva un ragazzo, probabilmente un operaio del cantiere, si è avvicinato e, con un atteggiamento rude gli ha consigliato di "farsi i fatti suoi". Il tono minaccioso ha scatenato una breve ma intensa discussione che, secondo il racconto di Semplici, avrebbe potuto avere conseguenze spiacevoli. Il barbiere ha confessato di essere stato sul punto di reagire fisicamente, ma la situazione è stata placata grazie all’intervento di un altro residente che ha contribuito a calmare gli animi. Gli operai del cantiere hanno poi deciso di mettere una transenna per segnalare la buca e, nel corso della giornata, i lavori sono proseguiti con la sistemazione della strada.

ast. t.