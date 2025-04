"Segnaletica anomala vicino alla scuola"

In via Kennedy, nel popoloso quartiere di Villa Teresa a Recanati, da alcuni giorni, a pochi metri da una scuola e in una zona molto frequentata da pedoni e automobilisti, è comparsa una segnaletica provvisoria che solleva più di un dubbio: un semplice cartello di passaggio obbligato a sinistra è stato sistemato al centro della carreggiata, senza nessun’altra indicazione, né coni, né segnali luminosi. A segnalare l’anomalia è Francesco Battaglini, esperto in codice della strada, interpellato in proposito.

"La segnaletica provvisoria – spiega Battaglini – non può essere improvvisata. Ha lo scopo preciso di salvaguardare la fluidità del traffico e, soprattutto, la sicurezza delle persone. Per questo va sempre posizionata secondo criteri tecnici precisi e da personale qualificato." Nel caso documentato dalla foto, mancano elementi fondamentali previsti dalla normativa: non c’è un segnale di pericolo per "lavori in corso", non ci sono i coni per delimitare la zona e non c’è alcun dispositivo luminoso, indispensabile durante le ore notturne anche in presenza di illuminazione pubblica e di altra segnaletica.

"La normativa è chiara – prosegue – e stabilisce che, salvo casi di urgenza, l’installazione della segnaletica temporanea deve essere autorizzata da un provvedimento dell’autorità competente. Inoltre, il personale incaricato deve avere una specifica formazione, secondo quanto previsto dal decreto del 22 gennaio 2019 e dal disciplinare tecnico allegato al regolamento del Codice della Strada".

Nelle ultime ore, per fortuna, finalmente sono iniziati i lavori di sistemazione del fondo stradale con un cambiamento della segnaletica. Il rischio, se queste regole non vengono rispettate, è duplice: da un lato si crea un pericolo reale per conducenti e pedoni; dall’altro si espone l’ente proprietario della strada e i suoi rappresentanti a responsabilità anche penali in caso di incidenti. "La vigilanza sul corretto uso della segnaletica – ricorda l’esperto – spetta agli organi di polizia locale".