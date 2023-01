"Segnaletica turistica con caratteri piccoli"

Per ora la nuova segnaletica turistica, studiata con la collaborazione scientifica dell’Università di Camerino e realizzata dalla Nexma Srl di Perugia, ha ricevuto più critiche che apprezzamenti, specie per i caratteri troppo piccoli utilizzati per le diverse indicazioni. Qualcuno ha anche evidenziato come non ci sia l’indicazione per raggiungere l’Orto del Colle dell’Infinito gestito dal Fai, mèta di molti turisti e cultori di Leopardi. Per i consiglieri di minoranza Simone Simonacci e Pierluca Trucchia (Fratelli d’Italia) è sbagliato non aver inserito le indicazioni di "Porta S. Filippo, Monte Volpino, il Borgo Antico e Castelnuovo, mète turistiche strategiche da valorizzare e promuovere considerato che sono tra i quartieri più antichi di Recanati in cui troviamo la Porta Medievale, la cattedrale di San Flaviano, il Museo diocesano, i Musei civici, il Parco di Villa Colloredo, la Piaggia e la chiesa di Santa Maria di Castelnuovo". Lamentano anche che ancora non siano stati posizionati i nuovi Totem e chiedono di conoscere tutte le voci di spesa dei 40.000 euro che è costato complessivamente il progetto finanziato grazie al bando "Progetti accoglienza 2021" per un valore di 20 mila euro dall’assessorato al Turismo della Regione Marche e per la somma restante dal Comune di Recanati.