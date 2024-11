Segnali e arredi urbani danneggiati. Identificati e denunciati i vandali

A tutta velocità abbattono i pali posti a protezione della rotatoria di fronte allo chalet Dune, nota come la rotatoria della lancetta, sul lungomare nord. Sono stati identificati i responsabili che hanno pensato bene di fare danni e scappare via, come se nulla fosse. Ora i vandali con l’auto, che distruggono un po’ dappertutto in giro per la città pali dell’illuminazione, segnaletica stradale, arredi urbani e altro, hanno le ore contate. Grazie alle telecamere di videosorveglianza installate in città nella maggior parte dei casi, se non nella quasi totalità, saranno identificati.

"Quasi tutte le rotatorie e le strade più trafficate di Civitanova sono ormai videosorvegliate – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni –, come ci è stato anche richiesto dalla forze dell’ordine. Come amministrazione, abbiamo lavorato per posizionare le telecamere di videosorveglianza nelle zone sensibili e tra gennaio e febbraio arriveranno altri venti occhi elettronici. E dove ci sono le telecamere è stato possibile risalire ai responsabili dei danneggiamenti fatti da chi, nelle ore notturne, guida a forte velocità e abbatte pali e segnaletica stradale. È un grande lavoro quello fatto dal capitano Eugenio Autiero e dalla polizia municipale, un lavoro di analisi minuziosa e dettagliata dei filmati. Grazie alle telecamere, nessuno sfugge alla polizia locale. E sono anche utili per ricostruire le dinamiche degli incidenti o identificare chi fugge subito dopo un sinistro, come capitato in due occasioni, purtroppo, questa estate. Nel caso della rotatoria davanti a Dune, fino a due giorni fa risultavano abbattuti due pali, di cui uno posto a protezione della lancetta: due incidenti. E grazie alle telecamere siamo riusciti a risalire ai responsabili che sono scappati via. Abbiamo in programma di posizionare una telecamera davanti al supermercato “Sì con Te“, sulla statale Adriatica a Fontespina. È un grande investimento quello che stiamo facendo sulla videosorveglianza, ma i cittadini devono sentirsi sicuri" conclude l’assessore Cognigni.

Chiara Marinelli