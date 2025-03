"Segno di autorevolezza certificata da 140 anni"

Alle celebrazioni per i 140 anni del Resto del Carlino, che si sono tenute ieri pomeriggio a Palazzo Re Renzo a Bologna, non potevano certo mancare anche numerosi esponenti delle istituzioni ed artisti del nostro territorio, dove da sempre il nostro giornale è considerato un punto di riferimento. Non è potuto essere presente fisicamente a Bologna ma ha inviato un videomessaggio, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli che ci ha tenuto a fare i suoi migliori auguri per il 140 anni del Resto del Carlino. Presente invece Francesco Baldelli, assessore alle Infrastrutture e Lavori pubblici della Regione Marche.

"Il Carlino – ha detto – da sfogliare e quel suo profumo inconfondibile di stampa continua ad esercitare un fascino inconfondibile, segno tangibile di autorevolezza certificata da 140 anni di storia. Le Marche rendono onore ad un monumento dell’informazione italiana, vicino ai territori, dentro le questioni e fonte di crescita culturale per chi vive e lavora nelle nostre città. Auguri al Carlino e a quei giornalisti che in questi anni hanno raccontato ogni giorno le Marche e l’Italia ai marchigiani e ai nostri milioni di turisti". Presente alla cerimonia, invece, Mirco Carloni, deputato della Lega. "È una grande emozione essere qui – spiega –. Un giornale fin da sempre rivolto a tutti, agli operai, ai commercianti, agli artisti. Con il Carlino ho sempre avuto un legame onesto e trasparente. Un giornale che fa conoscere i fatti e le notizie senza fronzoli e senza cedere il passo alla demagogia". Presente anche Giacomo Rossi, consigliere regionale Civici Marche: "Al di là dell’importante ruolo divulgativo – spiega - questo giornale ha da sempre rappresentato un potente megafono per le piccole realtà locali, specialmente quelle delle zone interne. Dalla cronaca locale alla promozione dei vari eventi ed avvenimenti, il Carlino ha portato le nostre comunità fuori dai propri spazi fisici grazie anche all’importante ruolo che svolgono i corrispondenti locali. Di fronte alle fake news e ai tanti copia e incolla della rete, il giornale rimane ancora il vero produttore della notizia".

Una fonte di informazione fin dalla prima copia, datata 21 marzo 1885, che possiede il fanese Kristian Forti, consigliere comunale dei Civici Marche e collezionista di disegni antichi. Una perla rara in circolazione, perfettamente conservata e forse appartenuta ad Alberto Carboni, uno dei quattro fondatori del quotidiano, che Forti regalerà proprio al nostro giornale per farla tornare nella sua sede naturale. A chiudere le celebrazioni per i 140 anni del Resto del Carlino a è stato Raphael Gualazzi, che ha regalato alla platea una straordinaria esibizione al pianoforte con tre brani del suo repertorio. "Per me la musica è il linguaggio più agevole per esprimersi", ha detto il cantautore e musicista urbinate facendo i suoi migliori auguri al nostro giornale.