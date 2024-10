"Segno di crescita per la nostra città"

"Sono favorevole a una nuova apertura soprattutto per quanto riguarda l’incremento del lavoro, per le persone che verrebbero assunte nel nuovo centro commerciale". Sono le parole di Medina Tania Cintia, titolare di Tania Tattoo a Piediripa. "L’importante però è che aprano negozi nuovi e non quelli che già esistono in centri commerciali vicini. In questo sarebbe sarebbe un’occasione positiva, tutte le grandi città aprono diversi centri commerciali e sarebbe un forte segno di crescita per Piediripa. Negli ultimi anni, poi, ho notato che la gente si sposta di più verso questa zona, ho tanti clienti che arrivano dalle zone vicine e fuori Macerata. Penso che ci si possa adattare e spero ci saranno buone novità".