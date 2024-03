"Segno e disegno", la mostra di Taddei

Domenica, alle 18.30 negli spazi artistici del Nino Cafè in via Roma, sarà inaugurata la mostra "Segno e disegno", con opere provenienti di collezioni private curata da Daniele Taddei. "Sarà un momento esaltante per tutti coloro che amano l’arte, perché attraverso queste tecniche primordiali andremo a conoscere l’animo dei protagonisti in mostra", spiega Taddei. Saranno esposte 19 opere di 17 artisti: Ugo Attardi, Ennio Calabria, Franco Francese, Giacomo Manzù, Bepi Romagnoni, Valeriano Trubbiani, Ubaldo Bartolini, Pericle Fazzini, Giuseppe Guerreschi, Zoran Anton Music, Paolo Schiavocampo, Wladimiro Tulli, Gastone Biggi, Gianfranco Ferroni, Osvaldo Licini, Giacomo Porzano e Renato Spagnoli. Ingresso libero.