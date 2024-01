Segreteria convenzionata, si cambia

È pronto a riunirsi il Consiglio comunale di Morrovalle per la prima volta da quanto è iniziato il 2024. La seduta è stata fissata per questa sera, dalle 21.15, nella sala consiliare di Palazzo Lazzarini e saranno quattro i punti previsti all’ordine del giorno che verranno analizzati. Si inizierà dall’approvazione dei verbali relativi alla precedente seduta consiliare, dopodiché l’assise entrerà nel vivo con la discussione sullo scioglimento consensuale per quanto riguarda la segreteria convenzionata tra i comuni di Morrovalle, Tolentino e Valfornace e il seguente via libera allo schema di convenzione delineato, sempre in merito alla segreteria, insieme con il Comune di Civitanova. Come ultimo argomento, inserito nel programma, si parlerà di bilancio con l’illustrazione della variazione al bilancio di previsione 2024-2026, verso il quale bisognerà votare il via libera.