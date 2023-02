"E se tutti i nostri segreti venissero scoperti? Metti una sera a cena. Cosa succederebbe se sette amici si ritrovassero a fare un gioco intrigante che apre la nostra scatola nera e la scoperchia come un vaso di Pandora?" Così la compagnia La giovane agorà aps di Appignano presenta lo spettacolo "La scatola nera", in scena domenica alle 17.30 al Lanciano Forum di Castelraimondo, per la rassegna "Il teatro delle armonie". Per scatola nera si intende il cellulare di ognuno dei protagonisti che giocano a mettersi a nudo rivelando tutto quello che esso contiene, cela, mostra e, soprattutto, nasconde. "Insomma una storia che farà divertire e che lascerà gli spettatori molto impressionati, ma soprattutto molto partecipi", dicono gli organizzatori (Comune e Compagnia Valenti). "Questo spettacolo in due atti mette a confronto il dramma che può scaturire se tutte le verità venissero svelate, con il dramma quotidiano del "non dire" e di vivere i nostri segreti di fronte agli amici, ai parenti, di fronte a tutti – si legge nelle note di regia –. Uno spettacolo dove la realtà si mescola con la finzione, raccontando in maniera semplice e diretta il bello e il brutto dei rapporti con gli altri e con se stessi". Il testo è un adattamento della compagnia e di Luca Feliziani, la regia di Luca Feliziani. L’ingresso ha un costo di 10 euro; per info e prenotazioni 3382595480 o 3357681738. Per domenica pomeriggio sarà in funzione un servizio navetta per arrivare al Lanciano Forum e poi al ritorno (gradita la prenotazione 3382595480).