"Seguiamo tutti la stella della ragione e dialoghiamo"

di Paola Pagnanelli

Un ricordo personale e un invito alla pace aprendo il cuore a Dio e alla ragione, nell’omelia del vescovo Nazzareno Marconi per l’Epifania. "Per me il pensiero dei Magi è legato a un ricordo - ha esordito ieri nella chiesa di San Giovanni appena restaurata -: il 20 agosto 2005 ero con i miei seminaristi di Assisi e con 1.200.000 giovani a Marienfeld a Colonia, alla prima Giornata mondiale della gioventù di papa Benedetto. Ci aveva convocato da tutto il mondo, invitandoci a ripetere il cammino dei Magi, le cui reliquie sono nel duomo di Colonia. Papa Benedetto spiegò come il cammino dei Magi fosse un’icona simbolica del cammino spirituale che ogni persona deve compiere più volte nella vita: devi partire da dove sei ed andare verso l’incontro con il Signore Gesù. I Magi cercavano un re giusto e pacifico, per collaborare con lui a portare nel mondo quello che ogni cuore umano desidera: la giustizia e la pace. Papa Benedetto ha sempre insegnato che ogni uomo, se ascolta il suo cuore e segue la ragione, simboleggiata dalla stella, ha il desiderio della giustizia e della pace scritto nella coscienza. Questa è la via su cui tutta l’umanità può camminare assieme, superando le divisioni di razza, lingua e cultura". Ognuno, ha proseguito, ha una sua idea su come realizzare questo sogno, e questo crea conflitti e contrasti. Il vescovo Marconi ha citato le parole pronunciate da Benedetto XVI: ""I Magi avevano immaginato questo Re neonato in modo diverso, lo avevano cercato nella reggia di Erode, sapevano che per cambiare il mondo bisogna disporre del potere". Ma guidati da Dio e dalla stella furono capaci di cambiare mentalità, e giunsero a inchinarsi “davanti a un bimbo di povera gente“ continuava papa Benedetto con parole che amo rileggere con voi e su cui dovremo meditare: “Dovevano cambiare la loro idea sul potere, su Dio e sull’uomo, dovevano cambiare sé stessi. Il modo di agire di Dio è diverso da come noi lo immaginiamo e da come vorremmo imporlo anche a Lui. A Gesù, nell’Orto degli ulivi, Dio non manda dodici legioni di angeli per aiutarlo. Egli contrappone al potere prepotente di questo mondo il potere inerme dell’amore“. Meditare sul vangelo dell’Epifania significa rimetterci in marcia lungo questo cammino interiore, seguendo la stella, la ragione. Nella nostra civiltà contadina, ragionare non significa: calcolare in silenzio e da soli, magari davanti al computer, ma parlare pacatamente, dialogare cercando le soluzioni. Quanto ci sarebbe bisogno che molti più uomini seguissero la stella, che si fermassero ripetendosi: stai calmo, ragioniamo. La rivelazione – ha concluso Marconi citando san Bonaventura - non è un insegnamento di idee astratte che ci viene trasmesso, ma un atto d’amore con cui Dio ci viene incontro e si fa conoscere. Lasciate che il vero Dio si faccia conoscere ai vostri cuori".