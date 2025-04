Seguite le passioni e le materie preferite

La nostra scuola con le attività di orientamento ci ha aiutato a capire quali sono i modi più adatti per diventare chi vogliamo. I professori ci hanno guidato verso il primo passo per raggiungere i nostri sogni: quest’anno abbiamo dovuto scegliere l’istituto secondario. L’aiuto dato dalla scuola è rappresentato dal consiglio orientativo, dalle attività svolte nella settimana dell’orientamento e dalla giornata in cui i rappresentanti di più di 20 scuole superiori sono venuti a presentarsi. Il consiglio orientativo ci ha aiutato a confermare o a rivalutare le nostre idee. Le attività svolte nella settimana di orientamento sono state tante: abbiamo domandato ai nostri professori di raccontarci quale scuola avessero frequentato e con quali criteri l’avessero scelta; abbiamo svolto, con l’insegnante di italiano, dei test attitudinali; abbiamo realizzato un disegno dove abbiamo scritto il nostro punto di forza; abbiamo ascoltato storie per comprendere come avvicinarci alla scelta. Ci rivolgiamo a chi in futuro dovrà fare questo passo: se qualcuno dovesse sentirsi in difficoltà sulla scelta della scuola, rifletta sulle materie che piacciono di più e in cui sente più bravo; non si scelga in base a dove vanno i vostri amici o alla vicinanza da casa. Ovviamente, tutti gli indirizzi possono essere una sfida, per cui non ce ne sarà mai uno contenente solo materie di proprio piacimento ma occorre focalizzarsi su un indirizzo che racchiude quelle preferite. Infine fate la vostra scelta sapendo che, se non vi troverete bene ci sarà la possibilità di cambiare scuola o indirizzo.

Agnese, Kevin e Samantha 3ª E