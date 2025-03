Sei anni di carcere. Arrestato badante

Deve scontare oltre sei anni di reclusione, arrestato un badante 38enne. I carabinieri del comando stazione di Appignano hanno rintracciato e arrestato un badante 38enne, pakistano, che è risultato destinatario di un decreto di cessazione della misura di detenzione domiciliare con quella della detenzione in carcere, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Macerata. L’uomo dovrà scontare una pena di sei anni, tre mesi e dodici giorni di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, porto d’armi per cui non è ammessa la licenza continuato in concorso, commessi a Orvieto, Potenza Picena e Porto Recanati dal 2018 al 2019.