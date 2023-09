Sei artisti nei ’luoghi del silenzio’

Nel 1971 Nazareno Fratini, Giuseppe Luciani, Daniele Renzi, Giovanni Scagnoli, Sauro Serrangeli, Sergio Tamanti si sono conosciuti sui banchi dell’istituto d’arte di Macerata e da domani a al 24 settembre esporranno nella mostra collettiva d’arte contemporanea “Nei luoghi del silenzio” ospitata nel chiostro di Sant’Agostino a Montegiorgio. Nel ’76 si sono ritrovati all’Accademia di Belle Arti a Macerata con un desiderio ancora maggiore di lavorare insieme, anni d’oro nei quali ciascuno ha maturato un proprio intimo mondo artistico che attraverso la loro attuale esposizione collettiva, arrivata alla seconda edizione, si ha occasione di cogliere e di sperimentare visivamente. Si tratta della seconda edizione organizzata da “Compartimenti”. In quel pomeriggio di luglio Montegiorgio appariva come una bellissima scenografia deserta quando gli artisti si sono incontrati per organizzare questa mostra. L’estate era piena e il sole entrava fin dentro le fessure più strette mentre cercavano riparo nel fresco degli spazi del Chiostro di Sant’Agostino. Un luogo denso di storia e spiritualità dove il loro vocìo rompeva l’incanto del silenzio, quello stesso silenzio che, seppur su un altro versante dell’umano, caratterizza il processo creativo dell’artista raccolto nel suo studio. E’ proprio da questa riflessione, su come il silenzio sia condizione necessaria e feconda per lo spirito e le sue diverse espressioni, che nasce il titolo della mostra: “Nei luoghi del silenzio”.