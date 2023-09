Sei atleti dell’Asd Karate Kai Civitanova ai Campionati Europei

Lo stemma tricolore sul petto, un orgoglio per sei giovanissimi dell’Asd Karate Kai Civitanova rappresentare l’Italia al XX Campionato Europeo karate Goju-Ryu Egkf che si terrà a Soumagne, in Belgio, dal 14 al 17. Gli atleti, che comporranno il team nazionale italiano, ieri mattina sono stati ricevuti in Comune dal vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi e dal delegato provinciale del Coni Fabio Romagnoli. Si tratta di Davide Accaramboni, kumite categoria kids (10-11) -43Kg, Elena Accoramboni kumite categoria cadet (14-15)+54Kg, Diego Castignani kumite categoria minicadets (12-13) -50Kg, Matteo Feliziani kumite categoria minicadets (12-13) -45Kg, Marco Pasquali kumite categoria cadet (14-15) +57Kg, Alessandro Pompili kumite minicadets (12-13) -55Kg. A guidare i ragazzi, i coach Umberto Tocchetto, che ieri li ha accompagnati a palazzo Sforza, e Massimo Castignani. La società sarà presente anche allo ‘Sport Live’, l’iniziativa in programma domenica nel centro cittadino. f. r.