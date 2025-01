Sei incontri sulla pesca e il porto. L’iniziativa finanziata dal Comune

Sei incontri aperti alla città per far conoscere il mondo della pesca e del porto saranno organizzati dall’associazione Produttori della Pesca, che ha inoltrato al Comune richiesta di contributo e ottenuto il finanziamento a totale copertura dei costi. La motivazione che accompagna la decisione della giunta di pagare tutto è che "la marineria civitanovese può essere considerata depositaria delle usanze e dei costumi della città, che per restare vivi devono essere tramandati alle generazioni future". Il preventivo dell’associazione era di 8.500 euro e, su direttiva dell’assessore alla pesca Francesco Caldaroni, è stato deciso di concedere un contributo a totale copertura del progetto.