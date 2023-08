"Sei milioni di fondi per le opere pubbliche"

"Grazie ai fondi assegnatici dal Piano nazionale complementare al Pnrr, per una cifra che sfiora quasi i 6 milioni di euro, diverse opere sono state già concluse, altre in fase di esecuzione e altre ancora in fase di progettazione". L’amministrazione comunale di Petriolo, capitanata dal sindaco Matteo Santinelli, fa il punto sulle attività in corso, evidenziando come "il proficuo ciclo di incontri con la cittadinanza nei diversi quartieri" si sia dimostrato "utilissimo sotto molteplici aspetti" per raccogliere proposte e criticità sollevate dai residenti. Tra le opere concluse, riqualificazione delle zone adiacenti al campo sportivo, campo polivalente per i ragazzi, pavimentazione di piazza Umberto I; in fase di esecuzione Parco delle Fonti, strada San Marco, marciapiedi di via del Molino), mentre in fase di progettazione, per le quali verranno assegnati i lavori entro la fine del corrente anno, recupero del Loggiato storico del cimitero (600.000 euro), recupero dell’antico palazzo di via Catalani adiacente l’ingresso del centro storico (980.000), restauro e risanamento conservativo delle mura del Castello (1.550.000), rifacimento della pavimentazione delle vie del centro: via Telli, piazza Croce e corso Umberto I (1.300.000). Entro la fine del corrente anno sarà rimodulato e rivisto il progetto della scuola media e saranno riassegnati i lavori ad una nuova impresa edile. "Un restyling totale del paese senza precedenti che comporta uno sforzo titanico sia da parte dell’ufficio tecnico che dell’ufficio ragioneria, per quanto riguarda un riequilibrio strutturale del bilancio dell’ente", aggiunge. Che ne approfitta per togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa con la minoranza. "Prima di fare comizi da tele imbonitori – prosegue l’amministrazione –, gli amici dell’opposizione dovrebbero fare un bell’esame di coscienza e domandarsi se sia giusto, come hanno fatto, incassare la Tari dai cittadini e non pagare le corrispondenti fatture al Cosmari per ben due anni, raggiungendo il considerevole debito con l’ente gestore dei rifiuti di circa 250.000 euro. Inoltre l’ultimo gentile ’omaggio’ della loro gestione delle casse comunali, l’abbiamo riscontrato saldando i canoni di locazione non pagati per l’affitto da loro stipulato nel 2016 del magazzino della Protezione civile. Mai pagato fino al 2020. Il bilancio di un paese merita serietà – conclude – e noi stiamo risanando il bilancio, rendendolo più veritiero alla realtà dei fatti e dei bisogni".