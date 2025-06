Sei milioni di opere. Ecco l’elenco

Approvata la variazione di bilancio, non senza polemiche nella maggioranza, ora il sindaco può vantare la lista delle opere finanziate con il via libera del consiglio comunale. "A chi in questi giorni ha sollevato polemiche strumentali per interesse politico, questa amministrazione risponde con i fatti. Ringrazio tutta la maggioranza per la responsabilità, la capacità di amministrare e per aver garantito con determinazione la continuità amministrativa che oggi consente a Civitanova di andare avanti e crescere" premette Ciarapica.

Sfornato l’elenco degli interventi proposti, del valore di circa 6 milioni di euro, un terzo destinato ai campi di calcio in erba sintetica di Santa Maria Apparente (un milione) e di Fontespina (1.2 milioni).

Nel settore sportivo risorse verranno stanziate anche per il ripristino del campo in erba sintetica gestito dall’Anthoropos (70 mila), la riqualificazione della bocciofila del Polisportivo (120 mila), la manutenzione della bocciofila di Fontespina (50 mila), l’ampliamento degli spogliatoi del campo da calcio di Civitanova Alta (570 mila), la manutenzione del tetto della palestra di Civitanova Alta (200 mila euro).

Circa tre milioni destinati a infrastrutture e strade con il completamento dell’asfalto a Fonte Giulia (25 mila), con la bretella via Einaudi-Silvio Pellico-via Costamartina (204 mila), la sistemazione di via Adua (210 mila), le depolverizzazioni a San Savino (190 mila), lavori all’incrocio tra le vie Manzoni e Costamartina (60 mila), manutenzione della strada San Nicolò (50 mila), asfalto di via Boiardo (150 mila), via della Chiusa e Piane di Chienti (50 mila), rifacimento dei marciapiedi in via del Pincio (55 mila) e dell’asfalto di un tratto della Celeste, di via Repubblica e viale della Rimembranza (150 mila), asfalto via Colombo (50 mila), manutenzione via Ungaretti e vie limitrofe (160 mila).