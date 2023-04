"Sei mio padre in ogni cosa che sono e faccio"

Maria Elena Matteucci, 30 anni, civitanovese, ha deciso di scrivere una lettera in memoria di suo padre Maurizio, "per ricordarlo nel giorno del suo compleanno". Proprio ieri l’imprenditore originario del Piceno, che viveva a Civitanova e gestiva un agriturismo nel Fermano, avrebbe compiuto 65 anni. Ma nel gennaio del 2022 morì per una tragica fatalità. Era un grande appassionato della montagna e domenica stava percorrendo il sentiero sul versante sud-est del monte Amandola, ammirando la neve e il panorama dei Sibillini. Ma all’improvviso la tragica caduta, scivolando, e il volo di in un dirupo per 80 metri. Un lutto che colpì diverse comunità e tutte le persone vicine a Maurizio, compresi i quattro figli Michelangelo, Marta, Maria Ludovica e Maria Elena. Proprio lei ha scelto una lettera sulle nostre colonne per ricordarlo nel giorno del compleanno.

*****

Ciao papà,

compi gli anni il 20 aprile ed è un anno che faccio i muffin che tanto ti piacevano per spegnere al tuo posto la candelina. In tanti ti conoscono e tutti sanno che sei anche un padre, ma io vorrei raccontare di cosa e di chi sei padre veramente. Sei il padre di questa mia creatività, e della mia solarità; della mia luce. Sei il padre delle mie risposte impulsive piene di personalità quando qualcosa mi infastidisce, sei il padre del mio spirito di adattamento quando non ho qualcosa ma la creo da zero; sei il padre del mio entusiasmo contagioso quando sento che l’energia è bassa. Tu sei il padre del mio sguardo sorridente e della mia aggressività ingiustificata; del mio spirito di ribellione che vuole andare contro corrente; sei tu certo il padre del mio continuo mettere in discussione ogni cosa, me stessa per prima.

Ti voglio augurare buon compleanno così perché lo so che la cosa più importante era questo per te: lasciare un messaggio alle persone che ami. Ecco, stai tranquillo su questo papà, ne hai lasciato uno sicuramente profondo ed incancellabile: "C’è sempre un modo, e mentre lo trovi, ricordati di vivere". Tutti devono saperlo.

Devono sapere che mi hai insegnato che c’è sempre un modo, ed in effetti sto sopravvivendo alla tua assenza, anche se non credevo di essere in grado. Quando ci sono quei momenti difficili in cui ti avrei chiamato, quei momenti in cui mi sento sola e ho paura, penso a quello che mi hai lasciato, che è tanto, troppo, di gran lunga più grande di tutto ciò che potrò e vorrò mai ottenere, anche se, come te, sono una persona ambiziosa ed esigente. Voglio che tu sappia che continuerò la mia missione, che il mio progetto di vita continuerà come avevamo programmato, che tenterò di fare qualcosa di buono, tra le tante decisioni confuse ed incoerenti che sicuramente continuerò a prendere. Voglio dirti che Michelangelo sta crescendo, ti assomiglia sempre di più e si sta impegnando molto; saresti orgoglioso di lui e dell’uomo che sta diventando. Marta ti pensa spesso anche se non lo dice mai, io so che vorrebbe parlarti di tante cose e farti sapere che ha bisogno di te. Ludovica ha passato un anno impegnativo, ma si difende bene perché è forte e a volte mi sembra una madre con il coraggio di una tigre. Leonardo e Maria Luce sono gioie immense e ogni tanto Leo mi chiede se con te se n’è andata anche abracadabra. Io gli rispondo che certe magie, le facevi solo tu. Gli racconto di te e delle tue storie e lui è curioso ed ascolta con attenzione. Poi c’è mamma, che ogni tanto parla di te e racconta sporadicamente episodi di quando vi siete conosciuti o eravate fidanzati. Forse in un’altra vita vi sareste capiti meglio, e anche se nemmeno lei lo ammette, le manchi. E’ la nostra guerriera anche se non glielo diciamo mai. Quando leggerà questa lettera che nessuno sa che ti sto scrivendo, beh sicuramente un po’ sarà gelosa, un po’ si commuoverà, ma di nascosto, forse qualcosa le procurerà un certo fastidio e poi tornerà a far finta che nulla sia accaduto. Petra ti sente vicino e anche lei sta cercando il modo di sopravvivere e di comunicare con te, anche a distanza. Di lei sai più cose di me e sai, le hai fatto proprio un brutto scherzo.

La primavera è arrivata e sei in ogni fiore che vedo aprirsi. Sei in tutte le foglie a cuore che mi capitano per strada e in mezzo alle onde di ogni mare che incontro. Scusa se a volte non riesco sempre a sorriderti e ogni tanto il dolore prende il sopravvento. Tu mi hai sempre detto che la cosa più preziosa per te eravamo noi, i tuoi figli; beh voglio che tu sappia che anche per me la cosa più preziosa siamo noi, la tua famiglia e che sono certa, saremo sempre incasinati, pieni di ansie varie e caos a tratti, ma attorno a te continueremo a stringerci ed insieme a camminare, possibilmente con un calice di vino in mano.

Ti voglio bene!

Maria Elena Matteucci