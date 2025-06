Sei murales al Bonifazi- Corridoni firmati da più di trenta studenti

All’Iis Bonifazi-Corridoni, i murales portano la firma degli studenti. I sei disegni, che ora abbelliscono le mura esterne della palestra dell’istituto, sono stati inaugurati, al culmine di due laboratori "Murales e street art". Il progetto ha coinvolto oltre trenta studenti delle classi 3Agrafico, 3B grafico, 4B grafico, 5b grafico, 5M, 5N, che hanno appreso le tecniche della street art grazie alle lezioni di Giulio Vesprini, direttore del Museo d’arte urbana "Vedo a Colori", supportato dai docenti tutor Simone Dionisi e Alessandra Barbato. Il corso ha riguardato una prima parte teorica, poi una seconda di pratica che ha portato alla realizzazione di sei murales (uno è stato eseguito soltanto da Vesprini) che fanno riferimento a tematiche ambientali, sociali e artistico-creative. Al taglio del nastro, oltre a Vesprini e ai ragazzi, hanno partecipato anche i rappresentanti della Provincia e del Comune e la dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli. La preside ha voluto ricordare un antico proverbio: "Noi non riceviamo la terra in eredità dai nostri genitori, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli", aggiungendo che "una scuola che educa ai valori della responsabilità anche ambientale è una scuola che sicuramente funziona molto bene". Giulio Vesprini ha ricordato che "la scuola è una finestra sul mondo e l’arte urbana recupera degli spazi e restituisce alla città muri parlanti".