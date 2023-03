"Sei nuove telecamere e un piano antenne"

di Diego Pierluigi

Tanta carne al fuoco nel Consiglio comunale che si è riunito martedì sera a Palazzo Lazzarini. La seduta è entrata nel vivo con il via libera al "piano antenne" che prevede un riordino dei siti dove già sorgono ripetitori e ne individua altri nuovi (sei quelli potenziali). "Il regolamento deve tenere conto di due esigenze contrapposte: da un lato quella di installare questi impianti, necessari vista la straordinaria esplosione dei telefoni cellulari, e dall’altro la tutela di salute, ambiente e paesaggio – ha rimarcato l’assessore all’Urbanistica Stefano Montemarani –. Abbiamo ritenuto di dover porre mano a un regolamento basandosi su due principi: cautela e minimizzazione del rischio. Abbiamo affidato l’incarico di redigere il piano a una ditta esterna, la Polab Srl, che ha effettuato tutti gli studi ad esso collegati. Con il piano si approva anche la mappa di localizzazione dei siti esistenti e di quelli potenziali". Punto approvato all’unanimità così come il nuovo regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza, illustrato dall’assessore alla sicurezza Mauro Baldassarri e dalla comandante della Polizia municipale Caterina Francinella "Alle 28 telecamere già presenti – ha spiegato – presto se ne aggiungeranno altre sei Ocr, per la lettura targhe, per le quali abbiamo ottenuto un finanziamento da circa 25mila euro dal ministero dell’Interno. Inoltre, le immagini potranno essere usate anche dalla locale stazione dei carabinieri, con i quali successivamente andremo a stipulare un’apposita convenzione". Disco verde, infine, per il Dup e il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. "L’avanzo di cassa al 31 dicembre è di oltre 2 milioni di euro – ha relazionato l’assessore al bilancio Alfredo Benedetti –, mentre queste sono le cifre che destiniamo ad alcuni settori: 354mila euro per la tutela e la promozione culturale, 3,4 milioni per politiche giovanili, sport e tempo libero, 150mila per il turismo, 576mila per il soccorso civile e 843mila per servizi sociali. Abbiamo puntato forte sul lavoro e sociale, perché ci crediamo e sul fronte culturale-turistico, con la Bandiera arancione abbiamo voluto spingere, investendo qualche soldo in più, e sulle opere pubbliche abbiamo previsto l’attivazione di due mutui: uno da 700mila euro per realizzare il manto sintetico per il campo sportivo di Trodica e uno da 300mila euro per i campi da tennis sempre a Trodica".