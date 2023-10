Sei nuovi cestini per i rifiuti in centro. Ok alla spesa di 6.405 euro

Nuovi cestini dei rifiuti in posizionati in centro: la giunta comunale decide di acquistarne sei di conglomerato di granito bianco per installarli lungo i vialetti nord e sud di piazza XX Settembre. Per questo obiettivo sempre la giunta comunale ha deliberato la spesa di 6.405 euro per la fornitura e la posa di sei cestini da parte delle ditta Bell’Italia Srl di Belluno.