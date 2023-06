Sei pensieri artistici uniti in una mostra

“Compartimenti” è il titolo della mostra che vede come coprotagonisti Giuseppe Luciani, Daniele Renzi, Giovanni Scagnoli, Sauro Serrangeli, Sergio Tamanti e Nazareno Fratini al centro culturale “Umberto Boccabianca” di Potenza Picena dove, fino al 25 giugno, i sei incrociano la loro esperienza artistica accomunata "da una visione comune ed esportabile dello stato dell’arte contemporanea". Tra tutti il montecassianese Fratini espone per la prima volta in assoluto; è un professore di Arte e immagine alla scuola media che ha dedicato la vita all’insegnamento e che ha deciso dopo tanti anni di mostrare i suoi lavori.

Fratini, cosa l’ha spinta a creare i suoi dipinti solo ora, nonostante lei abbia sempre frequentato e fruito di grandi artisti locali come Marina Mentoni, Sirio Reali e gli altri nomi con cui stai esponendo?

"Sono sempre stato un osservatore, un amante dei dettagli, in continuo ascolto e apprendimento e ciò che ho prodotto in passato lo facevo nell’intimità del mio studio dove approfondivo, toglievo, mettevo, disegnavo e inconsapevolmente costruivo le mie fondamenta creative, la mia visione artistica. Solo ora ho composto l’incipit della mia arte, solo ora ho quella consapevolezza e quella maturità che mi hanno permesso di produrre. L’arte per me è sacralità, ho sempre avuto un rispetto elevato verso la pittura perché per me vuol dire immergermi in una realtà parallela dove l’io profondo prende forma, dove tutto è possibile, dove ci si libera del peso della materia e della carne, dove posso annullare le apparenze e le sofferenze".

Fratini non vuole spiegare oltre. Citando Marina Mentoni: "Con i suoi dipinti su tavola e tela si addentra in questo percorso di ricerca dove ricordi, sensazioni, stati d’animo, attese e incontri vanno a comporre reticoli che si moltiplicano e modificano senza fine. Provenienti da lontananze sconfinate, strutture labirintiche avanzano verso lo sguardo dell’osservatore per accoglierlo in una dimensione sospesa, priva di gravità, le cui galassie di linee rette o curve articolano un alfabeto ignoto, eppure familiare, per intrecciare concatenazioni senza tempo nelle quali il disordine e il caos trovano un loro equilibrio, creano uno spazio armonico, una nuova arminia".

La mostra è visitabile venerdì sabato e domenica fino al 25 giugno dalle 17.30 alle 23.