Sei pianisti suonano in corso Umberto

Il Comune ha accolto la proposta dell’associazione "Centriamo" di organizzare anche quest’anno "Civitapiano". Dalle 17 alle 20 di oggi, sei pianoforti a coda riempiranno corso Umberto I di emozionanti melodie natalizie. L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’assessorato al commercio. Sempre oggi in piazza XX Settembre si svolgerà la Fiera di Natale, sui vialetti ci sarà il mercatino della Civitanova eventi e in corso Dalmazia i mercatini della MyLove eventi. Infine in piazza Don Lino Ramini i prodotti alimentari della Coldiretti.