"Sei qui per rubare": scoppia il caos nel negozio

Momenti di tensione all’interno di un negozio, dove era entrato un ragazzo sui vent’anni che ben presto ha cominciato a litigare in modo davvero acceso con il proprietario dell’attività. Ed è quindi stato necessario l’intervento dei carabinieri, per riportarli alla calma. L’episodio è avvenuto venerdì a Porto Potenza. Quel pomeriggio il giovane, che sarebbe già noto alle forze dell’ordine e con alcune denunce alle spalle, è entrato in un’attività commerciale della città. In breve, ha iniziato a guardare alcuni degli articoli che erano esposti nel locale. Ma, poco dopo, il titolare del negozio si è preso verbalmente con il ventenne, dicendo che lo avrebbe visto mentre stava cercando di rubare qualcosa, per poi nascondere il tutto sotto la maglia. Così, dopo qualche urla, i due si sono messi a litigare energicamente. Non solo: il giovane, sempre più arrabbiato, avrebbe iniziato a sfidare il negoziante, dicendo che a quel punto sarebbe stato pronto a rubargli qualcosa. Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari dell’Arma, che alla fine ha separato i due, placando le loro ire ed evitando che la situazione degenerasse. Il negoziante non ha sporto alcuna denuncia contro il giovane. Inoltre, nella notte tra domenica e ieri, quasi sicuramente una banda di professionisti ha rubato una Volkswagen Golf che era stata parcheggiata a poca distanza dal lungomare. Ieri mattina il proprietario, dopo aver realizzato il furto subito, ha successivamente informato i carabinieri.

Giorgio Giannaccini