"Sei qui per un motivo",. Luisella Frati alla Bottega del libro

Venerdì, alle 18 alla Bottega del libro di Macerata, l’autrice Luisella Frati (foto), già insegnante e operatrice shiatsu, presenterà il suo libro "Sei qui per un motivo. Dalle sfide alle opportunità", per Pathos editore, in dialogo con Lucia Nardi (LuNa) curatrice dell’opera. Durante la presentazione del libro, si terrà anche una parte interattiva e di workshop in cui ciascuno potrà comprendere le caratteristiche e le opportunità del proprio numero. L’ingresso è libero e gratuito e l’autrice si tratterà per un momento firmacopie.