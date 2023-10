Sei serate di teatro dialettale a Montecosaro: campagna abbonamenti

Al via, da domani, la campagna abbonamenti per la settima edizione della rassegna di teatro comico-dialettale "Premio Giorgio Romagnoli" che si svolgerà a Montecosaro Scalo nel "Cine Moderno" dal 28 ottobre fino al 2 dicembre. Il primo spettacolo sarà "Grisù, Giuseppe e Maria", sei le compagnie coinvolte: Le Voci di dentro di Assisi, Lucaroni di Mogliano, Nuova Cappellette di Porto San Giorgio, Il Focolare di Loreto, La Nuova Aps di Belmonte Piceno e Arca di Trevi. "Partiamo con un leggero ritardo rispetto agli anni passati, ma sempre con lo stesso grande entusiasmo" – ha detto Bruno Massaccesi, presidente dell’associazione ’Il Borgo’ -. La rassegna è diventata ormai un appuntamento fisso per la nostra comunità e non solo. Mediamente ogni anno stacchiamo circa 250 abbonamenti. Le richieste, oltre che da Montecosaro, arrivano un po’ da tutto il territorio. La chiave dialettale è sempre molto gettonata. Per ringraziare il nostro pubblico di tanto affetto - aggiunge Massaccesi - durante tutto l’anno cerchiamo le migliori commedie da portare in scena. Inoltre, abbiamo lasciato invariati i prezzi. L’abbonamento alle 6 serate costa solo 30 euro, mentre il biglietto d’ingresso per il singolo spettacolo 7 euro. Prezzi accessibili a tutti, affinché tutti possano venire a teatro per divertirsi e per incontrare amici costruendo insieme comunità! La rassegna è dedicata all’amico Giorgio Romagnoli, sempre nei nostri cuori".

e. e.