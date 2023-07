Sei show in un’unica sera È l’ora di "Player Circus"

Uno spettacolo unico, che vedrà ben sei esibizioni nella stessa serata, andrà in scena martedì dalle 21 a Palazzo Buonaccorsi. Il cortile, infatti, ospiterà – in collaborazione con l’associazione Acusmatiq Matme e il Festival Torpedine dalla rassegna di Nuova Musica – "Player Circus", performance di sei esibizioni di otto minuti ciascuna, conclusa da una jam collettiva di tutti i partecipanti. Sul palco a dare vita a questo format nuovo, ci sono il sassofonista Gianpaolo Antongirolami, il sintetista Paolo F. Bragaglia (nella foto), il pianista Leonardo Francesconi, il chitarrista Gianluca Gentili, lo sperimentatore elettronico berlinese Hainbach e la contrabbassista Caterina Palazzi. Durante la serata, a cura del Museo del synth marchigiano, sarà attiva, per mano di Riccardo Pietroni un’installazione sonora generativa basata sulla Mars, la workstation digitale progettata all’Iris da Giuseppe Di Giugno per il gruppo Bontempi Farfisa negli anni Novanta. Antongirolami è saxofonista di formazione accademica, svolge attività concertistica con un repertorio proiettato verso la musica moderna e contemporanea, la musica sperimentale, l’elettronica, l’improvvisazione, mentre Bragaglia è un compositore elettronico dallo stile personale ed eclettico. Info alla biglietteria dei Teatri (0733.230735), circuito vivaticket, biglietteria a Palazzo Buonaccorsi dalle 20 del giorno di spettacolo.