Sei spettacoli al teatro Rossini. Il via con Lodo, chiude Ambra

Lodo Guenzi, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Monica Guerritore e Ambra Angiolini. Sono le stelle della nuova stagione del teatro Rossini, iniziativa organizzata dalla collaborazione tra il Comune , Azienda Teatri e Amat con il contributo della Regione e del Mic. Sei spettacoli, il primo in programma il 17 dicembre e l’ultimo il 27 marzo, che avranno luogo in un palcoscenico appena rinnovato, con i lavori per l’efficientamento energetico che stanno procedendo spediti per concludersi presumibilmente tra circa un mese. A quanto pare, l’impianto fotovoltaico é già attivo e funzionante, ora si sta procedendo con altri interventi interni. "La prima data di questi spettacoli non coincide con la riapertura del teatro – ha specificato nella conferenza di ieri la presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni –, faremo un’apertura ufficiale a ridosso della fine di novembre e l’inizio di dicembre. Intanto presentiamo questa stagione di qualità, il cui scopo é un elevamento culturale della città". Il primo appuntamento, il 17 dicembre, vedrà protagonista il frontman dello ‘Stato sociale’, Lodo Guenzi nei panni di attore teatrale. Lo show, ‘Trappola per topi’, riprende le scene dell’omonima commedia poliziesca di Agatha Christie. Nel nuovo anno, spazio invece a ‘Dove eravamo rimasti’, con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, in scena l’11 gennaio: numeri, sketch, brani musicali e contributi video "con picchi di comicità" come una lectio magistralis di Sgarbi-Lopez, l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella-Berlusconi. Il celebre film e musical ‘Saranno famosi’ rivivrà, il tre febbraio, nella versione firmata da Luciano Candito, che "unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale", spiegano dall’Amat. Protagonisti della serata saranno Barbara Cola e Garrison Rochelle. Il 20 febbraio, il Rossini accoglie ‘Iliade’ con Alessio Boni e Iaia Forte a "specchiarsi nel mito più antico della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre". ‘Ginger & Fred’ é il nome dello spettacolo in calendario il 2 marzo, con Monica Guerritore, mentre il 27 toccherà a ‘Oliva Denaro’, una storia di emancipazione femminile nella Sicilia degli anni ’60 interpretata da Ambra Angiolini. "Orgogliosi di ospitare questa nuova stagione in un teatro ecosostenibile – le parole del sindaco, Fabrizio Ciarapica –. La collaborazione con Amat cresce di anno in anno". "Abbiamo cercato di puntare sulla qualità, a dispetto della quantità – ha spiegato la direttrice dei Teatri Paola Recchi –. I costi dell’operazione? In totale circa centodiecimila euro, ma solo la metà é a carico dell’Azienda, il resto sarà coperto dagli incassi". "Si tratta di un bel calendario, ricco di nomi di spicco", secondo l’assessore al turismo Manola Gironacci, soddisfatto anche il direttore artistico di Amat Gilberto Santini.