"Sei troppo occidentale": condannato il padre

di Paola Pagnanelli

"Con 300 o 400 euro si ammazza una persona: viva o morta tu devi tornare a casa". Così un uomo aveva minacciato la figlia 24enne, dopo che lei era andata via di casa per convivere con il fidanzato: uno stile di vita troppo occidentale secondo la sua famiglia, che avrebbe tentato di ostacolarla persino con un mago. Per questo, accusato di stalking e danneggiamenti, ieri un macedone è stato condannato a due anni e otto mesi. I fatti erano successi a Recanati dal giugno all’ottobre del 2017 e poi ad aprile e maggio dell’anno seguente. A raccontarli in aula, confermando le accuse, era stata la ragazza. Davanti al giudice Daniela Bellesi aveva spiegato che, da quando era andata a convivere con il fidanzato, entrambi erano stati perseguitati dai genitori di lei. Il padre soprattutto si appostava tutte le sere davanti alla pizzeria dove lei lavorava, oppure la chiamava di continuo, dicendole che bastavano 300 o 400 euro per farla uccidere e che comunque, viva o morta, doveva tornare a casa "sennò finisce male". Una volta, nel corso di un litigio, l’uomo aveva strappato il cellulare dalle mani del ragazzo e lo aveva rotto, minacciandolo poi affinché non chiamasse i carabinieri. Un’altra volta era stata seguita da un’auto a bordo della quale c’era il padre, con un’altra persona che però lei non conosceva. La giovane in tribunale aveva anche raccontato che i genitori erano persino tornati in Macedonia per rivolgersi a un mago, chiedendogli di farla tornare da loro attraverso un incantesimo. Nonostante i pedinamenti costanti e le minacce, i due erano rimasti insieme ma alla fine, spaventata ed esasperata dopo mesi di persecuzioni, la 24enne aveva denunciato i genitori. Ieri per loro si è chiuso il processo, in tribunale a Macerata. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a tre anni di reclusione per lui e un anno e dieci mesi per lei, per i reati di stalking, minacce e danneggiamenti. L’avvocato Paolo Tartuferi, parte civile per la figlia, si è associato alla richiesta di condanna. L’avvocato Benedetta Tommasoni ha invece ridimensionato i fatti. Alla fine il giudice Bellesi ha assolto la madre della giovane, e condannato il padre in continuazione con un’altra condanna già ricevuta per episodi analoghi avvenuti in precedenza, per una pena complessiva di due anni e otto mesi di reclusione. Alla ragazza è stata riconosciuta anche una provvisionale di 3mila euro, in attesa di stabilire in sede civile il risarcimento definitivo, se riterrà di chiederlo.