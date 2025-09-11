"Sei un mito" riempie l’arena Gigli: "Lavoro corale delle associazioni"

Si è concluso con un gran successo di pubblico il musical "Sei un mito", messo in scena dagli attori dell’associazione culturale L’Arca sul palco dell’arena Gigli di Porto Recanati. Lo spettacolo, ideato e diretto da Emiliano Giorgetti, ha visto anche la partecipazione di Centro danza spettacolo 9 Muse, Ubo teatro, Scuola civica di musica, oratorio Don Bosco e gruppo scout Agesci.

"Quando Emiliano Giorgetti ci propose il suo progetto abbiamo immediatamente accettato, consapevoli dell’importanza dell’impegno e delle difficoltà che avremmo incontrato – spiega Sergio Sergi, presidente dell’associazione L’Arca –. Abbiamo lavorato con grande impegno, ma ci siamo pure divertiti molto e soprattutto ci siamo uniti come un’unica famiglia. Lo scopo di questo progetto era proprio quello di unire le numerose realtà presenti sul nostro territorio che non sempre si conoscono, ma ora riteniamo di esserci riusciti. Oggi possiamo dire di essere una grande famiglia allargata e l’avventura si può dire appena iniziata".

Emozionato e soddisfatto Emiliano Giorgetti, ideatore, scrittore e regista del musical: "È stata veramente un’esperienza fantastica che ci ha uniti tutti, soprattutto per il coinvolgimento appassionante e appassionato dei giovani ragazzi delle associazioni, che ci hanno aiutato a scoprire modi nuovi di vivere l’esperienza. È stato un lavoro corale, attento alle relazioni, alle potenzialità ma anche alle fragilità dei ragazzi che hanno preso parte al progetto".