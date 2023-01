Sei voci celebrano le festività

Oggi, alle 16.30, appuntamento con la musica sacra tradizionale nella chiesa del Sacro Cuore (detta dei Sacconi) a Tolentino. Protagonista, il sestetto vocale maschile dei Solisti della Ven. Chiesa Confraternale del Sacro Cuore di Gesù, composto da Claudio Bellumore, Mauro Carloni, Michele Carloni, Claudio Sagretti, Stefano Stella. Giulio Tassotti. Maestro coordinatore, Diego Minnozzi. L’iniziativa gode dei patrocini della Provincia, del Comune e della gentile collaborazione del Consorzio nazionale servizi di Bologna. In programma musiche natalizie e brani della tradizione marchigiana del XVIII e XIX secolo. La distribuzione dei gessetti benedetti avverrà in chiesa dopo la messa vespertina; "vista la particolare richiesta dei gessetti benedetti, sono stati aumentati di numero", spiegano gli organizzatori. Sempre oggi torna, la Befana del Ponte del Diavolo a Tolentino, a cura dell’associazione "I Ponti del Diavolo" insieme al Comune, con partenza dal Ponte del corteo delle Befane per il raduno in piazza della Libertà, Intorno alle 18 i bambini eleggeranno Miss Befana 2023.