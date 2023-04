Seicento iscritti per il motoraduno in piazza Leopardi

Si sono contati circa 600 iscritti al 39esimo motoraduno di Recanati svoltosi sabato e domenica. Una marea di motori roboanti e di centauri di ogni età e sesso hanno invaso le vie della cittadina leopardiana con la concentrazione domenica mattina in piazza Leopardi. Verso le 11.30 è partito il consueto giro turistico nel territorio, con la tradizionale tappa a Loreto dove ad attendere la carovana delle due ruote c’era il vescovo Fabio dal Cin. Poi, tutti all’incontro conviviale in un ristorante lungo la strada Regina dove si sono svolte le premiazioni alla presenza anche del campione del mondo 1982 Franco Uncini. Il motoraduno di primavera è particolarmente atteso dagli amanti della moto perché rappresenta uno dei primi appuntamenti dell’anno, tanto che sono giunti da ogni parte d’Italia, approfittando anche delle temperature miti e del sole. Quest’anno l’appuntamento combaciava anche con la ricorrenza dei 40 anni della fondazione del sodalizio recanatese. Nel corso delle premiazioni sono stati consegnati il Trofeo Memorial Andrea Cesca, vinto dal Moto Club Tonino Benelli di Pesaro, e il trofeo in ricordo di Adalberto Andreoli che è andato al Moto Club Etruschi Bikers Sutri in provincia di Viterbo.