Seicento studenti con Pupi Avati: un incontro per conoscere Dante

Circa seicento studenti delle superiori civitanovesi a dialogo con Pupi Avati. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Dantesca, è in programma nella mattinata di giovedì al cineteatro Rossini ed è prevista la presenza fisica di Avati, anche se non è esclusa l’eventualità di un videocollegamento a causa di alcuni problemi di salute dello sceneggiatore emiliano. Giuseppe ‘Pupi’ Avati, 84enne bolognese, è il regista del film ‘Dante’, uscito nelle sale lo scorso settembre, e l’autore del libro ‘L’altra fantasia’ che è quasi una sceneggiatura del film in forma di racconto. "Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica – che da anni organizza eventi di grande interesse. Sarà un’occasione unica per confrontarsi con il noto regista che ha affrontato 25 anni di studi e ricerche nel raccontare Dante". L’associazione dantesca proporrà un concorso a premi dedicato agli studenti per selezionare le migliori recensioni del film e del libro. "Nonostante la fama del poeta – ha detto il suo presidente Francesco Sagripanti – il film è uno dei rari esempi di omaggio del mondo del cinema al padre della lingua italiana. Per questo abbiamo voluto contribuire alla sua diffusione e permettere agli studenti di parlarne con il regista". L’iniziativa è sostenuta da diverse realtà del territorio: l’imprenditore Germano Ercoli, il Banco marchigiano, le farmacie Angelini di Civitanova e Cruciani di Montecosaro, Boccadigabbia e arredamenti Maurizi.