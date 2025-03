Seicento studenti Unicam: "Risorsa per Matelica"

Il rapporto e la sinergia tra università e territorio al centro di "Unicam svelata", serie di eventi organizzati dall’università di Camerino per la seconda giornata nazionale delle università, promossa dalla Conferenza dei rettori e da quest’anno organizzata con l’Anci.

"Iniziamo il giro nelle sedi universitarie di Camerino da Matelica, la cui scuola di medicina veterinaria è un fiore all’occhiello – ha detto ieri il rettore Graziano Leoni nella sala dei Cinquecento di palazzo Ottoni –: quest’anno la giornata delle università è promossa anche dall’Anci del professor Gaetano Manfredi, che da ex rettore ed ex ministro dell’università si rende conto della reciprocità tra università e città, estremamente significativa per lo sviluppo dei territori: la nostra sede matelicese si sta consolidando, accogliendo stabilmente circa 600 studenti e studentesse". "Avere questa sede è per noi un vanto, sia per l’importantissima attività di formazione che per il motore economico che rappresenta per le attività – ha aggiunto il sindaco Denis Cingolani –. Unicam fornisce importanti opportunità lavorative, basti pensare al master in Wine export management, grazie al quale formiamo da quasi 10 anni persone che hanno trovato impiego nel nostro territorio". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Barbara Cacciolari: "La scuola di veterinaria accoglie studenti da ogni parte del mondo, il nostro compito è creare per questi ragazzi le basi per apprezzare il nostro territorio ed esserne ambasciatori nelle loro zone di origine. L’amministrazione è a disposizione degli studenti". "Unicam ha saputo interpretare come poche il binomio università-territorio – ha proseguito il professor Andrea Spaterna –, basti pensare alla consulta per lo sviluppo del territorio istituita nel 2011 e di cui Matelica è stata tra i soci fondatori: l’obiettivo della consulta è ascoltare le istanze del territorio, controvertendone le criticità in progetti tramite i ricercatori Unicam. Ora siamo al rinnovo del protocollo e tutti gli attori si sono riproposti di farne parte: hanno percepito che Unicam non è solo l’università del territorio, ma anche e soprattutto l’università per il territorio".

Alessio Botticelli