Seicento visitatori nel weekend

Un weekend straordinario per Montefano che ha ospitato la prima, storica edizione di "Monumenti Aperti" nelle Marche. L’iniziativa si è conclusa con un bilancio trionfale: oltre 600 presenze registrate per visitare due gioielli del borgo, lo storico Teatro La Rondinella e il Ciclo Museo. I veri protagonisti della kermesse sono stati i "cappellini rossi": le preparatissime guide d’eccezione dell’Istituto Comprensivo "Luca Della Robbia".

Hanno partecipato gli alunni delle classi 5A, 3A e 3B della scuola primaria "Olimpia" e gli studenti della classe IIC della scuola secondaria "Falcone e Borsellino". I ragazzi non si sono limitati a guidare i visitatori, ma hanno trasformato questa esperienza in un vero e proprio atto culturale con uno spettacolo scritto per l’occasione e una mostra di disegni, plastici e componimenti poetici molto apprezzata. Gli studenti della classe IIC hanno realizzato un podcast interamente scritto e registrato da loro dedicato al Teatro La Rondinella. "La gioia più grande è stata vedere i ragazzi muoversi con assoluta padronanza nei luoghi della cultura, come il teatro, appropriandosi di spazi che spesso sembrano inaccessibili", ha commentato la sindaca Angela Barbieri.

Antonio Tubaldi