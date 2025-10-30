Gli speculatori
30 ott 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
Seicento visitatori nel weekend

Un weekend straordinario per Montefano che ha ospitato la prima, storica edizione di "Monumenti Aperti" nelle Marche. L’iniziativa si è conclusa con un bilancio trionfale: oltre 600 presenze registrate per visitare due gioielli del borgo, lo storico Teatro La Rondinella e il Ciclo Museo. I veri protagonisti della kermesse sono stati i "cappellini rossi": le preparatissime guide d’eccezione dell’Istituto Comprensivo "Luca Della Robbia".

Hanno partecipato gli alunni delle classi 5A, 3A e 3B della scuola primaria "Olimpia" e gli studenti della classe IIC della scuola secondaria "Falcone e Borsellino". I ragazzi non si sono limitati a guidare i visitatori, ma hanno trasformato questa esperienza in un vero e proprio atto culturale con uno spettacolo scritto per l’occasione e una mostra di disegni, plastici e componimenti poetici molto apprezzata. Gli studenti della classe IIC hanno realizzato un podcast interamente scritto e registrato da loro dedicato al Teatro La Rondinella. "La gioia più grande è stata vedere i ragazzi muoversi con assoluta padronanza nei luoghi della cultura, come il teatro, appropriandosi di spazi che spesso sembrano inaccessibili", ha commentato la sindaca Angela Barbieri.

Antonio Tubaldi

