"Selciati e mura, progetto da 3,5 milioni"

di Gianfilippo Centanni

"Questo appena iniziato – prospetta il sindaco Michele Vittori – sarà l’anno in cui si consolideranno i risultati conseguenti agli impegni programmati".

Anche sullo slancio delle risultanze del 2022?

"Il 2022 è stato sicuramente impegnativo, con risultanze molto interessanti, contrassegnato da diverse fasi difficili, per non parlare degli effetti dell’alluvione del 15 e 16 settembre: un evento eccezionale che, per ammortizzarne le conseguenze, ha richiesto la massima operatività".

Le negatività sono state compensate?

"Sì, da gratificanti soddisfazioni: la Bandiera arancione ricevuta dal Touring club italiano, l’aumento-record delle presenze turistiche, Cingoli in tv con ‘Marche in mostra’, Cingoli designata città dell’olio per l’eccellenza della produzione".

Quali, allora, le più stimolanti novità?

"Premesso che abbiamo presentato tanti progetti, molti dei quali finanziati, per potenziare la macchina amministrativa finalizzata alla massima fruizione dei bandi, immetteremo nell’organico un ingegnere informatico. Poi ci sono la costruzione dell’asilo nido a Villa Torre, degli alloggi popolari che diverranno di proprietà comunale, ed è preminente la serie d’interventi sulla viabilità riguardante i selciati del centro storico, con 550.000 euro per la fase d’avvìo: inizieremo nel tratto tra San Francesco e via Filati, proseguendo in via Amici della Marca che immette in corso Garibaldi, e nello slargo di via Mazzini prospiciente all’Alberghiero. Quindi si provvederà per corso Garibaldi, cercando di ovviare ai problemi della circolazione. Complessivamente, tra i lavori sui selciati e consolidamento delle mura civiche, sono previsti 3.500.000 euro".

Qualcosa di nuovo per la viabilità in generale?

"Un milione e 200mila euro sono impegnati per la manutenzione stradale: lungo la via Sant’Esuperanzio saranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati. Inoltre, Porta Pia verrà sottoposta a un suggestivo restyling e sarà consolidata la Porta dello Spineto".

E’ atteso l’inizio dei lavori per il percorso pedonale Santa Caterina-lato regionale 502-circonvallazione Santa Sperandia-Porta Pia.

"I lavori per cui sono previsti 1.450.000 euro, partiranno a breve: immettendosi dai viali della Carità sarà possibile, passeggiando, godere a 360 gradi del meraviglioso panorama per cui Cingoli è rinomata".

Un accenno alle istituzioni culturali e alle iniziative per il turismo?

"Abbiamo aderito al relativo bando, presentando un progetto per il nuovo allestimento della civica Pinacoteca. E ci sono stati finanziati 162.000 euro per il riassetto del cortile dell’Archivio storico. Stanno andando avanti la progettazione del Piano-Lago, uno strumento indicativo per le future realizzazioni, e l’attuazione del percorso pedonale, mentre è prevista la riqualificazione dell’area dell’Eremo di San Bonfilio, un’attrazione da valorizzare".