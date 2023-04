Selezione per camionisti, commesso e tornitore

Centro per l’impiego di Civitanova. Un analista dei tempi di lavorazione con esperienza di almeno un anno nel settore calzaturiero per gestione ordini, schede tecniche, spedizioni e supporto alla produzione (codice offerta 48791, scadenza 30 aprile). Un tornitore di metalli con esperienza Cnc; diploma di Ipia – siderurgico - o di Iti – meccanica (offerta 24090, scadenza 30 aprile). Azienda cerca un camionista per trasporto merci nel centro Italia; possesso delle patenti B – CQC, esperienza nella guida di trattore stradale più semirimorchio (offerta 392062, scadenza 5 maggio). Un addetto stipendi e paghe; esperienza nel preparare cedolini paghe, invio telematico dichiarativi; diploma, patente B (offerta 333851, scadenza 6 maggio). Un commesso di magazzino; preferibile esperienza; età 20-45 anni (codice offerta 397776, scadenza 6 maggio). Due addetti alla cardatura e spazzolatura suole con esperienza (offerta 386415car, scadenza 7 maggio). Inviare il curriculum a: centroimpiegocivitanovam[email protected] inserendo il codice dell’offerta.